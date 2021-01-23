التحالف الدولي يسلّم القوات العراقية عجلات بقيمة مليون دولار (صور)

2021/01/23 | 15:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سلّم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، السبت، القوات العراقية مجموعة من العجلات، فيما ذكر أن ذلك يأتي وفقا لـ"المهام المشتركة".

وقال التحالف في تدوينة نشرها حسابه على تويتر وتابعها "ناس"، (23 كانون الثاني 2021)، "تلقت قوات الأمن العراقية سيارات لاند كروزر تقدر قيمتها بحوالي مليون دولار من خلال عمليات سحب استثمارات CTEF الأخيرة لاستخدامات النقل الأساسية اللازمة في مهمتنا المشتركة".

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