قمع آلاف المتظاهرين ضد بوتين في موسكو.. واعتقال زوجة نافالني

2021/01/23 | 15:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفع آلاف المتظاهرون الذين خرجوا دعما للمعارض أليكسي نافالني، السبت، شعارات تطالب الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، بالرحيل.

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