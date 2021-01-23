بالصور… الدفاع المدني ينقذ 5 افراد من عائلة اثناء حريق في كربلاء

2021/01/23 | 15:59 - المصدر: سفن سكاي

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تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظه كربلاء المقدسة من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل منزل تجاوز في منطقة حي الغدير مشيد من البلوك والسنديج بنل سريع الاشتعال .

حيث طوقت فرق الدفاع المدني المنزل وانقذت العائلة الساكنه المكونة من خمسة افراد الذين أصيب اربعة منهم بحروق بسيطة والفرد الخامس امرأة تعرضت لحالة اختناق شديد وحروق تم نقلهم جميعاً الى المستشفى القريب بعجلات اسعاف الدفاع المدني لتلقي العلاج اللازم فيها، اما الاضرار المادية في المنزل فكانت جسيمة.

وعلى اثر ذلك تم فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبراء الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر .

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