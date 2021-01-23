2021/01/23 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤولون، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على صلة ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس، يخضعون للحجر الصحي في مدينة ملبورن، أصيبوا بالعدوى بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي ظهرت في بريطانيا.

قالت السلطات المسؤولة عن الحجر الصحي الخاضع له الوافدون من الخارج في ولاية فيكتوريا، إن هؤلاء الثلاثة ليسوا لاعبين وإنهم يخضعون للحجر الصحي المشدد منذ وصولهم إلى البلاد في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وقال بيان لهذه السلطات: “ثلاثة أشخاص مرتبطون بأستراليا المفتوحة يخضعون للحجر الصحي أصيبوا بالعدوى بسلالة الفيروس التي ظهرت في بريطانيا”.

ولليوم 17 توالياً لم تسجل ولاية فيكتوريا ثاني أكبر ولايات أستراليا سكاناً أي إصابة محلية جديدة بالفيروس.

ويخضع أكثر من 70 لاعباً وصلوا على متن ثلاث رحلات عارضة للحجر الصحي الإجباري، ويحظر عليهم ممارسة أي تدريبات خارج غرفهم طوال 14 يوماً، قبل المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في ملاعب ملبورن بارك في 8 فبراير (شباط) المقبل، في حين يسمح للاعبين أخرين بالخروج من غرفهم وممارسة التدريبات لمدة تصل إلى خمس ساعات يومياً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل ثلاث إصابات بالسلالة الجديدة في أستراليا المفتوحة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل ثلاث إصابات بالسلالة الجديدة في أستراليا المفتوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).