المرور تباشر بحجز الدراجات المخالفة

2021/01/23 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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باشرت مديرية المرور العامة بحجز الدراجات المخالفة.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ان “مديرية المرور باشرت بحجز الدراجات النارية المخالفة والتي لا تحمل لوحات وغير القانونية”.

واضافت أن “المديرية قامت بحجزها داخل مقرات القواطع التابعة لمديرية المرور العامة”.

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