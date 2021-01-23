عالم فيروسات وأوبئة يفسر أسباب اختفاء الأنفلونزا هذا العام

2021/01/23 | 16:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال عالم الفيروسات والأوبئة الروسي، ميخائيل ليبيديف، إن الأجراءات المتبعة منذ ظهور فيروس كورونا ساعدت كذلك في الحماية من الإصابة بالأنفلونزا، التي تنتشر سنويا في فصل الشتاء.وأوضح عالم الفيروسات والأوبئة أن ارتداء الأقنعة، والتباعد الجسدي، والحد من الاتصالات، وغسل اليدين، وكل الإجراءات، التي تم اتخاذها للحد من تفشي وباء كورونا، ساهمت بدورها في اختفاء الإنفلونزا.وأشار إلى أن الأنفلونزا تظهر عادة في نوفمبر، وتبلغ ذروتها في منتصف يناير، وبفضل هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها، فإن الوضع بشأن الأنفلونزا بات جيدا ليس فقط في روسيا، ولكن أيضا في أوروبا.وأضاف أن السلطات الصحية قامت بتطعيم حوالي 60% من السكان […]

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