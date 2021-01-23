رسمياً.. نادٍ تركي يضم العراقي اسامة رشيد

2021/01/23 | 16:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اعلن نادي غازي عينتاب التركي، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب العراقي اسامة رشيد.

وذكر النادي في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي أن “نادي غازي عينتاب نجح في التعاقد مع اللاعب العراقي اسامة رشيد وتم توقيع العقد بحضور نائب رئيس الهيئة الادارية سيفيت اينال”.

يذكر ان رشيد انتقل لغازي عينتاب قادماً من سانتا كلارا البرتغالي.

ويحتل غازي عينتاب المركز الرابع في الدوري التركي الممتاز.



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