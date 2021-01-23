2021/01/23 | 16:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، بالمباشرة بحجز الدراجات المخالفة.وذكرت المديرية في بيان مقتضب، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، ان “مديرية المرور باشرت بحجز الدراجات النارية المخالفة والتي لا تحمل لوحات وغير القانونية”.واوضحت، أن “المديرية قامت بحجزها داخل مقرات القواطع التابعة لمديرية المرور العامة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة تعلن المباشرة بحجز الدراجات المخالفة المركز الخبري الوطني.

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