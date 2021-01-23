طائرات التحالف تستهدف معاقل لداعش في كركوك

2021/01/23 | 16:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت طائرات التحالف الدولي ضربتين جويتين في محافظة كركوك أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من داعش وتدمير أربعة أنفاق.

إلى ذلك أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان تلك العمليات تمت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والتحالف الدولي، حيث تم تنفيذ ضربة في سلسلة جبال قره جوغ والآخرى ضمن قاطع كركوك.

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