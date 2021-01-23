الحشد الشعبي يعلن تدمير ثلاث مضافات لـ'داعش' شرقي صلاح الدين

2021/01/23 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تدمير ثلاث مضافات لـ"داعش" شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان له، إن "قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي دمرت، السبت، ثلاث مضافات لفلول “داعش” الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن "قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية قرب حاوي الزركة حيث أسفرت العملية عن العثور على المضافات وتدميرها".

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