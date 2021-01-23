وزارة النفط تؤكد تأمينها خزيناً استرتيجياً جيداً من النفط الأبيض

2021/01/23 | 16:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة النفط، السبت، تأمينها خزيناً استراتيجياً جيداً من مادة النفط الأبيض لتوزيعه بين المواطنين خلال فصل الشتاء الحالي.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في حديث لوكالة الانباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تمكنت من تأمين الحصص المخصصة للمواطنين من مادة النفط الأبيض ليتم توزيعها بينهم بموجب البطاقة النفطية التي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة".ولفت إلى أن "الوزارة جهزت المواطنين في محافظة بغداد بكميات من مادة النفط الأبيض بلغت أكثر من مائة لتر ،ومن ثمة تجهيز المواطن بخمسين لتراً بموجب البطاقة الوقودية، فيما تم تجهيز المواطنين في باقي المحافظات بحصة نفطية بلغت مائة لتر لكل عائلة بالاعتماد على البطاقة التموينية".

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