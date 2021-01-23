غازي عنتاب التركي يعلن ضم اسامة رشيد الى صفوفه

2021/01/23 | 16:30 - المصدر: سفن سكاي

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اعلن نادي غازي عنتاب التركي ضم لاعب منتخبنا الوطني اسامة رشيد الى صفوفه قادماً من سانتا كلارا البرتغالي.

رشيد وقع رسمياً لرابع الدوري التركي الممتاز غازي في صفقة بلغت قيمتها مليون دولار امريكي.

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