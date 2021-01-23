شرطة نينوى تلقي القبض على ستة عناصر من داعش

2021/01/23 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم السبت، القاء القبض على ستة عناصر من عصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان صحفي، انه “بناء على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين تمكن، القى فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى من القاء القبض على ( ستة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية”.

واضافت الوكالة، ان “اثنين من العناصر كانا يعملان فيما يسمى ( الحسبة ) والثالث كان يعمل فيما يسمى ( الامنية ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند وفرقة الفرقان ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

وبينت انه “تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( الهرمات والجزائر وتسعين ) في الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل”.

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