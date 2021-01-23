الحشد الشعبي يعلن تدمير ثلاث مضافات لـ”داعش” في صلاح الدين

2021/01/23 | 16:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن تدمير ثلاث مضافات لـ”داعش” شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال الحشد في بيان صحفي، إن “قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي دمرت، السبت، ثلاث مضافات لفلول “داعش” الإرهابي شرق محافظة صلاح الدين”.

وأضاف أن “قوات اللواء 52 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية بناءً على معلومات استخبارية قرب حاوي الزركة حيث أسفرت العملية عن العثور على المضافات وتدميرها”.

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