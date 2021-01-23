متنبئ جوي يتوقع موعد انتهاء موجة البرد التي يشهدها العراق

2021/01/23 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف المتنبئ الجوي، صادق عطية، السبت، 23 كانون الثاني، 2021، عن موعد أنتهاء موجة البرد التي يشهدها البلاد.

وقال عطية في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "موجة البرودة ستسمر خلال هذه الليلة وصباح ونهار يوم الاحد 24/1/2021".

واضاف أن "درجات الحرارة متوقعة ستكون ما دون الصفر في مدن شمال البلاد وغربها وبعض مناطق الوسط صباحا".

واضاف أن "الحذر من تشكل موجات الصقيع خصوصا في المناطق الزراعية وتجنب التعرض للتيارات الباردة ليلا".

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