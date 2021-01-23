2021/01/23 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاء

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق اندلع داخل منزل وانقاذ 5 اشخاص في محافظة كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقت(بغداد اليوم) نسخة منه، انها "تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل منزل تجاوز في منطقة حي الغدير مشيد من البلوك والسنديج بنل سريع الاشتعال".

واضافت، ان "فرقها طوقت المنزل وانقذت العائلة الساكنة المكونة من خمسة افراد، حيث اصيب اربعة منهم بحروق بسيطة والفرد الخامس امرأة تعرضت لحالة اختناق شديد وحروق وتم نقلهم جميعاً الى المستشفى بعجلات اسعاف الدفاع المدني لتلقي العلاج اللازم فيها، اما الاضرار المادية في المنزل فكانت جسيمة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقاذ عائلة من حريق نشب في دارهم بكربلاء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انقاذ عائلة من حريق نشب في دارهم بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).