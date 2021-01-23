حكومة اسكتلندا توجه رسالة باللغة الكوردية

2021/01/23 | 16:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت حكومة اسكتلندا، الكورد في بلادها على اخذ لقاح كورونا، عبر رسالة باللغة الكوردية.

وقالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن في رسالتها باللغة الكوردية الى ابناء المهجر في اسكتلندا: ان خطوات اخرى ستتخذ لمواجهة تفشي فايروس كورونا، موضحة، موضحة، ان اسابيع صعبة واجهتها بلادها لمكافحة الفايروس بتطعيم كبار السن والكوادر الصحية.

واضافت: ان جميع الجهود ستبذل، ضد كورونا، شاكرة تعاون الجالية الكوردية في اسكتلندا، داعية اياهم الى تلقي اللقاح فور تقديمها.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه حكومات اوروبا خطوات طبية جديدة لمنع تفشي فايروس كورونا المتحور والاشد فتكا وتأثيرا على مواطنيها

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