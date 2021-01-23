المرور العامة تباشر حجز الدراجات التي لا تحمل لوحات مرورية

2021/01/23 | 16:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ باشرت المرور العامة بحجز الدراجات التي لا تحمل لوحات.وذكر مديرية المرور في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انها باشرت بحجز الدراجات التي لا تحمل لوحات وغير القانونية"، لافتا الى ان "حجز الدراجات يكون داخل مقرات القواطع التابعة لمديرية المرور العامة"./انتهى7

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