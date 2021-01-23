عضو بالنهج الوطني: قانون الموازنة يسمح لدول وتجار بشراء

2021/01/23 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في كتلة النهج الوطني، مهند

العتابي، السبت، إن قانون الموزانة

يتضمن مواد ستسمح للحكومة ببيع عقارات

الدولة بما فيها منطقة علاوي الحلة حسب

قوله.

وقال العتابي في حديث متلفز، إن "البلد

يمر بمر

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