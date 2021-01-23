2021/01/23 | 16:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

هذه الموازنة امتازت عن سابقاتها

بالزيادة الكبيرة التي تضمنتها رغم

الوضع الذي يعيشه العراق من انخفاض في

سعر برميل النفط وتقليل حصة العراق من

حجم التصدير من البترول في اوبك.

ذك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيصات قوى الامن والموازنة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيصات قوى الامن والموازنة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).