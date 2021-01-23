الرحلات الداخلية تسيطر على جدول رحلات الخطوط العراقية بسبب السلالة الجديدة.. 6 فقط خارجية

2021/01/23 | 16:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

نشرت شركة الخطوط الجوية العراقية اليوم السبت قائمة بجدول رحلات الخطوط ليوم غد الاحد، فيما سيطرت الرحلات الداخلية على الجدول وسط الحظر المفروض على اكثر من 20 دولة بفعل تفشي السلالة الجديدة.

واظهر الجدول 6 رحلات خارجية فقط الى اسطنبول ودبي وكوبنهاغن ودلهي.

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