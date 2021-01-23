2021/01/23 | 17:09 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة النجف: العثور على ملهى ليلي تحت الارض في نقبرة وادي السلام ولقت القبض على اصحابه وصادرت محتوياته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/23 | 17:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف: العثور على ملهى ليلي تحت الارض في نقبرة وادي السلام ولقت القبض على اصحابه وصادرت محتوياته) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف: العثور على ملهى ليلي تحت الارض في نقبرة وادي السلام ولقت القبض على اصحابه وصادرت محتوياته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).