2021/01/23 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أنه لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021.

وقال عضو اللجنة، النائب ناجي السعيدي، في تصريح للعراقية الإخبارية، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021 باستثناء الدرجات العليا".

وأضاف، أن "الأموال التي سيتم استقطاعها من بعض مواطن الترف في مؤسسات الدولة، سيتم تحويلها إلى قرار 315"، مؤكداً أن "اللجنة لديها رؤية فنية حول قرار 315".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية : لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية : لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).