2021/01/23 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إيقاف رونى أوياندو وبارى أوتينو، مدير منتخب كينيا والمدير التنفيذى للاتحاد الكينى لكرة القدم، بسبب إخفاء هوية لاعبين مصابين بكورونا، بعدما مزق نتيجة فحص الفيروس قبل مواجهة كينيا أمام جزر القمر فى 11 نوفمبر الماضى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1 / 1 فى الجولة الثالثة من تصفيات كأس أفريقيا 2021.

وجاء فى بيان كاف كالتالى، "صباح يوم المباراة حضر الأمين العام لاتحاد جزر القمر للتعرف على نتيجة الفحوصات ولكن قوبل طلبه بالرفض من الجانب الكينى الذى أخر تسليم نتائج الفحوصات لـ3 ساعات، ووصلت النتيجة قبل المباراة مباشرة ولم يستطع المراقب التحقق منها بسبب اعتراض المدير التنفيذى للاتحاد الكينى لكرة القدم ومدير المنتخب عليها، وخطف رونى الورقة من يد المراقب ومزقها."

وأضاف البيان، "نسخة الفحوصات التى تحصلنا عليها أوضحت إصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا شاركوا بالفعل فى المباراة، وهو ما تسبب فى تعرض زملائهم والفريق المنافس وجميع المسؤولين فى المباراة لخطر الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع البيان، "لذلك وفقا للمواد 82 و83 و134 و98 من لوائح الانضباط بكاف، قررنا فرض الحظر على بارى أوتينو والسيد رونى أوياندو لمدة 6 أشهر من مزاولة جميع أنشطة كرة القدم المتعلقة بكاف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاف يوقف مدير منتخب كينيا لإخفاء(4) لاعبين مصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاف يوقف مدير منتخب كينيا لإخفاء(4) لاعبين مصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).