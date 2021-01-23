رسالة العمل الإرهابي في بغداد تعني عدم تغيير سياسات اميركا في غرب آسيا

2021/01/23 | 17:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادان المجمع العالمي للصحوة الاسلامية التفجير الارهابي المزدوج في بغداد، واكد ان رسالة هذا العمل الإرهابي حملت رسائل عديدة منها عدم تغيير سياسات الولا...

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