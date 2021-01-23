مجلس النواب يفتتح الجلسة رقم 36

2021/01/23 | 17:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت جلسة مجلس النواب الـ 36، قبل قليل برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد.

وقالت النائب ديلان غفور عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان الجلسة رقم 36 بدأت قبل قليل برئاسة نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد.

واضافت: ان ابرز فقرات الجلسة استجواب رئيس هيئة الإعلام والإتصالات.

وكان المجلس قرر، ظهر اليوم، تأجيل جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

PUKmedia خاص

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