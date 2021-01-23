متنبئ جوي يتوقع أستمرار موجة البرودة خلال هذه الليلة ونهار الاحد .. ويحذر من موجات الصقيع

2021/01/23 | 17:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / توقع المتنبئ الجوي في مطار البصرة الدولي صادق عطية أستمرار موجة البرودة خلال هذه الليلة وصباح ونهار يوم غد الأحد ..وقال عطية في تغريدة " ان درجات الحرارة المتوقعة مادون الصفر في مدن شمالي البلاد وغربيها وبعض مناطق الوسط صباحا.وحذر عطية " من تشكل موجات الصقيع خصوصا في المناطق الزراعية وتجنب التعرض للتيارات الباردة ليلا ./انتهى

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