2021/01/23 | 17:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الى معالجة ما وصفها بـ"التقاطعات" بين الاجهزة الاستخبارية.وقال الحكيم خلال زيارته الطارمية والتاجي شمالي بغداد" يجب معالجة التقاطعات بين الاجهزة الاستخبارية وتحديد مهام كل منها مؤكدا الحاجة الى استراتيجية امنية جديدة". وأضاف الحكيم:" أن اعتماد السيطرات بهذه الطريقة لم يعد مجدياً وهي لا تمثل حلا امنيا"، محذراً من استغلال الازمات في تمزيق وحدة الصف وجعلها شماعة للنيل من بعضنا./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يدعو الى معالجة التقاطعات بين الاجهزة الاستخبارية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يدعو الى معالجة التقاطعات بين الاجهزة الاستخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).