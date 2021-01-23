اخماد حرق في منزل

2021/01/23 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، السبت، عن اخماد

حريق في منزل "تجاوز" بمنطقة حي الغدير

في كربلاء.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في

وزارة الداخلية اللواء سعد معن في

تغريدة على تويتر تابعتها وكالة نون

الخبرية

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