الزوراء يضم لاعبة إيرانية لتعزيز صفوف الفريق النسوي

2021/01/23 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

اعلن نادي الزوراء ضم لاعبة إيرانية لتعزيز صفوف الفريق النسوي.

وقال الناطق الاعلامي باسم النادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “ادارة نادي الزوراء تعاقدت مع الحارسة الإيرانية عزام أخوندي لتعزيز صفوف فريق السيدات بكرة الصالات”.

واوضح رشيد ان “ادارة الزوراء تسعى الى تشكيل فريق نسوي قوي يستطيع الفوز بالدوري العراقي النسوي وللمنافسة خارجياً مستقبلاً”.

ومن جانبها، كتبت عزام عبر حسابها على “تويتر”، “أنا في خدمة نادي الزوراء الرياضي في العراق في الموسم الجديد”.

واضافت “سأبذل قصارى جهدي لأكون ممثلا جيدا لإيران”.



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