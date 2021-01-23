الدفاع النيابية: محكومون بالاعدام يكلفون الدولة اموالا طائلة وصالح لا يصادق على احكامهم

2021/01/23 | 17:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، السبت، ان أوامر القضاء واضحة بأحكام الإعدام على الإرهابيين، مبينا أن رئيس الجمهورية لا يصادق عليها من أجل تنفيذها رغم أن الإرهابيين يكلفون الدولة أموالا طائلة.

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