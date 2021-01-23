المالية النيابية: شمول فئة واحدة باستقطاع الرواتب لعام 2021

2021/01/23 | 17:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أنه لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021، بإستثناء الدرجات العليا.

وقال عضو اللجنة، النائب ناجي السعيدي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إنه "لا يوجد إي استقطاع من رواتب الموظفين لعام 2021 باستثناء الدرجات العليا".

واشارت اللجنة المالية النيابية، اليوم، الى أنها جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد، فيما أشارت إلى ان حجم العجز في الموازنة لن يبقى 71 ترليون دينار.

وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار، إن "الانفاق العام في موازنة العام 2021 سيشهد تخفيضا واضحا"، مبينا أن "اللجنة حددت جيوب ونقاط واضحة في الموازنة ستمكن الحكومة من تعظيم الايرادات".

واضاف أن "حجم العجز في الموازنة سيخفض ولن يبقى 71 ترليون دينار، وأن التغيير سيطال حتى سعر النفط الذي احتسبت بموجبه الموازنة"، مؤكدا أن "اللجنة جادة في إجراء تغييرات على الموازنة بما ينسجم مع الوضع الحالي للبلد، وبما يحقق أفضل استخدام أو استغلال للايرادات العامة".

وتابع أن "هناك بعض النقاط الخلافية وبعض النقاط التي تحتاج الى تكرار الاستضافات لان اللجنة بحاجة الى معرفة بعض وحدات الانفاق وتحتاج الى معلومات أكثر لتتمكن اللجنة من تحديد وبشكل دقيق المبالغ التي تحتاجها هذه الوحدات".

وأشار الى أن "اللجنة المالية النيابية لا تحتاج أكثر من عشرة أيام أو أسبوعين للوصول الى دراسة نهائية للموازنة".

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