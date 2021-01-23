قصف تركي يسبب حالة من الهلع لدى سكان مناطق تابعة لقضاء العمادية في دهوك

2021/01/23 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الطائرات التركية قصفها مناطق تابعة لمحافظة دهوك لليوم الثاني على التوالي.

وكشفت مصادر محلية في محافظة دهوك، عن تعرض مناطق تابعة لناحية كاني ماسي بقضاء العمادية شمال شرقي دهوك، الى قصف نفذته الطائرات الحربية التركية، بذريعة استهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني، مما تسبب حسب المصادر بحالة من الهلع لدى أهالي المنطقة، دون أن يسفر عن خسائر بالأرواح.

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