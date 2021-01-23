عمليات بغداد تحذر من هجمات انتحارية في المناطق المكتظة بالسكان

2021/01/23 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

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حذرت قيادة عمليات بغداد من مخطط لاستهداف المناطق المكتظة بالسكان بعد ادخال خمسة عشر انتحاريا متوزعين في مناطق متفرقة بالعاصمة داعية الى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر وتكثيف إجراءات القوات الأمنية.

وبينت وثيقة للقيادة انها حصلت على معلومات تفيد بأن انتحاريين اثنين أحدهما متواجد في منطقة الوزيرية والأخر في منطقة القاهرة ببغداد سيستخدمون زي ضباط القوات الأمنية لسهولة حركتهم بغية استهداف أسواق ومقاهي في مناطق الطارمية وأبو غريب والمحمودية فضلا على اليوسفية.

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