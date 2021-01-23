البرلمان يستنكر تفجيري ساحة الطيران ويطالب بمضاعفة الجهد الاستخباري

2021/01/23 | 17:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ استنكرت رئاسة مجلس النواب، السبت، تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، فيما طالبت بمضاعفة الجهد الاستخباري.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان، أن “رئيس الجلسة، بشير الحداد، استنكر وأدان التفجير الإرهابي في العاصمة بغداد الذي طال الأبرياء يوم الخميس الماضي”.وطالب الحداد، خلال الجلسة، بـ”مضاعفة الجهد الإستخباراتي وملاحقة الخلايا الإرهابية”.وقدم، بإسم مجلس […]

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