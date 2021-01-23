2021/01/23 | 17:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، السبت، بأن سيارة تابعة لشرطة المحافظة سُرقت من أحد المنتسبين، فيما بدأت شرطة المحافظة حملة واسعة، للعثور عليها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’ضجة’ واسعة وانتشار أمني .. لصوص يسرقون سيارة من ضابط شرطة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’ضجة’ واسعة وانتشار أمني .. لصوص يسرقون سيارة من ضابط شرطة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).