ماهي خطة التنمية المستدامة 2015-2030 وماهي اهدافها؟؟.. منار العبيدي

2021/01/23 | 17:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي:

ماهي خطة التنمية المستدامة 2015-2030 وماهي اهدافها؟؟:-

استدامة الدول تعني استدامة فرص العيش وتوفير بيئة مناسبة تسمح لهذه الدول بالاستمرار بالعيش لسنوات طويلة ومستدامة

خطة الاستدامة اهم من الخطط التنموية و الموازنة والقوانين لانها الوحيدة التي تضمن استدامة المجتمع واستدامة القدرة على العيش لسنوات طويلة.

وتوضع الخطط الاستراتيجية التنموية والموازنات السنوية لضمان تحقيق هذه الخطة.

وضع العراق سنة 2015 خطة التنمية المستدامة ووضع 17 هدفا مضى على اقرارها 6 سنوات وتبقى على نهايتها 9 سنوات

عدم تحقيق هذه الاهداف تعني ببساطة ان هذا البلد غير قادر على الاستدامة ومع تراجع تحقيق الاهداف سيكون من الصعب ان تعيش وتنمو فيه المجتمعات

حاولنا مقياس نجاح الخطة ولكننا ببساطة وجدنا انها ستكون ناجحة فقط عند وضع كلمة “عدم” في بداية كل هدف وعندها ستكون نسبة الانجاز عالية جدا

الاهداف هي:-

الهدف ١ – القضاء على الفقر

الهدف ٢- القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي

الهدف ٣- ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية

الهدف ٤ – ضمان أن تتاح للجميع سبل متكافئة للحصول على التعليم الجيد وتعزيز فرص التعلم

الهدف ٥ – تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء

الهدف ٦ – كفالة توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع

الهدف ٧ – كفالة حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة

الهدف ٨ – تعزيز النمو الاقتصادي المطرد، والعمالة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع

الهدف ٩ – إقامة هياكل أساسية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع الابتكار

الهدف ١٠- الحد من عدم المساواة داخل البلدان

الهدف ١١- جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة

الهدف ١٢ – كفالة وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة

الهدف ١٣ – اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

الهدف ١٤ – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية

الهدف ١٥- حماية النظم الإيكولوجية البرية، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي

الهدف ١٦ – التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة

الهدف ١٧ – تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماهي خطة التنمية المستدامة 2015-2030 وماهي اهدافها؟؟.. منار العبيدي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماهي خطة التنمية المستدامة 2015-2030 وماهي اهدافها؟؟.. منار العبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).