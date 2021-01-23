اجرام بغداد تعلن القبض على 9 متهمين احدهم سرق 32 مليون دينار

2021/01/23 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على 9 متهمين احدهم سرق 32 مليون دينار.

وقالت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، في بيان صحفي، انه “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وبأشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ومتابعة مدير مكافحة اجرام بغداد نواصل مفارز المديرية الليل بالنهار لرصد الحالات المشتبه بها والجرائم والقبض على مرتكبيها للحد من الجريمة،حيث تمكنت من القاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن حصيلة ممارساتها الامنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية”.

واضافت الوكالة، ان “مفارز مكتب مكافحة اجرام الكاظمية القت القبض على متهم وفق المادة ٤٤٦ ق.ع لقيامه بسرقة احدى المحلات التجارية في منطقة الكاظمية مبلغ قدره 32 مليون دينار عراقي”، لافتة الى انه “تم القبض على متهم بجريمة قتل وفق احكام المادة ٤٠٦ ق.ع ضمن مكتب مكافحة اجرام الكرادة،في حين تمكنت مفارز المديرية من القبض على اربعة متهمين بجرائم تزوير لمستمسكات ومحررات رسمية وفق المواد ٢٩٢ و١٦٠ ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام البياع والكاظمية والمحمودية والدورة”.

واكدت ان “المفارز القت القبض على ثلاثة متهمين آخرين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة والحبيبية وحسينية المعامل وفق المادة ٤٤٦ ق.ع،فضلا عن ضبط عجلة من نوع شوفرليت سوبر بان موديل ٢٠٠٧ لعدم وجود معلومات بشأنها ضمن قاعدة البيانات والقبض على حائزها ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ”.

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