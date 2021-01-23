موقف وبائي جديد في العراق: حالات الشفاء ضعف الاصابات.. والوفيات تتراجع بشدة

2021/01/23 | 17:41 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الصحة تسجيل 778 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق.

وبحسب الموقف الوبائي فإن حالات الشفاء بلغت 1546 حالة شفاء جديدة معضمها في محافظات اقليم كردستان، فيما مازالت الاصابات متصدرة في مناطق الكرخ على عموم العراق.

وسجلت الوزارة 4 وفيات جديدة فقط بالفيروس في بغداد الكرخ واربيل وكربلاء والبصرة.

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