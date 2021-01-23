نائب: الأمن العراقي كان يعلم بهجوم الطيران الانتحاري قبل يومين من حدوثه

2021/01/23 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي كاطع الركابي، السبت (23 - 1 - 2021)، عن تسلم الجهات الأمنية معلومات عن تفجير ساحة الطيران قبل وقوعه بيومين.وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "التغييرات التي حصلت في الاستخبارات في وزارة الداخلية وحتى في عمليات بغداد، فهي تغييرات غير مسؤولية وغير مدروسة".وبين الركابي انه "حسب المعلومات، ان هناك معلومات عن تفجير ساحة الطيران، قبل وقوعه بيومين وهذه المعلومات وزعت على الجهات الأمنية المختصة، لكن كالعادة البرقية، لا يتم التعامل معها بجدية من قبل بعض المسؤولين الأمنيين، فهناك مقصرين، لم يتم محاسبتهم او تغييرهم".

وأجرى رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الخميس الماضي، تغييرات وتنقلات في الأجهزة الأمنية، على خلفية سقوط 32 شهيداً وجرح نحو 110 أشخاص بتفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران وسط بغداد.

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإقالة وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام من منصبه، وتكليف الفريق أحمد ابو رغيف وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات".





وأضاف، "كما أمر بإقالة عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري) مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) من منصبه، وتكليف نائب رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري بمهام إدارة خلية الصقور وربط الخلية بالقائد العام للقوات المسلحة".





وتابع، "كما أمر الكاظمي بنقل قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي إلى وزارة الدفاع، وتكليف اللواء الركن أحمد سليم قائداً لعمليات بغداد".





وأشار إلى ان "الأوامر تضمنت ايضاً إقالة قائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط من منصبه، وتكليف الفريق الركن رائد شاكر جودت بقيادة الشرطة الاتحادية".





وبين، أن "الإقالات شملت مدير قسم الاستخبارات وأمن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد من منصبه".





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