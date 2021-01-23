بلدة حاج عمران تسجل ادنى درجة حرارة

2021/01/23 | 17:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت بلدة حاج عمران الحدودية في اقليم كوردستان، ادنى درجة حرارة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وقالت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم السبت: ان بلدة حاج عمران الحدودية سجلت ادنى درجة حرارة في اقليم كوردستان، مبينة انها سجلت في تمام الثالثة مساءً، 8 درجات دون الصفر المئوية.

فيما من المرجح ان تجتاح محافظات ومدن الاقليم موجة جديدة من الامطار والثلوج، نتيجة تأثر المنطقة بموجة قطبية قادمة من البحر المتوسط، هذا ومن المتوقع ان تهطل الامطار والثلوج وسط مدن الاقليم.

PUKmedia خاص

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