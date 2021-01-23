نينوى.. اعتقال 6 عناصر من داعش

2021/01/23 | 17:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، يوم السبت،عن القاء القبض على 6 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة في بيان تابعه PUKmedia ، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة وبعد البحث والتحري وتعاون المواطنين تمكن من القاء القبض على ( ستة ) عناصر من عصابات داعش الارهابية".

واضاف البيان، ان "اثنين من العناصر كانا يعملان فيما يسمى بـ ( الحسبة ) والثالث كان يعمل فيما يسمى بـ ( الامنية ) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى ( ديوان الجند وفرقة الفرقان ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واشار البيان الى، انه "تم القبض عليهم في مناطق واحياء ( الهرمات والجزائر وتسعين ) في الجانب الايمن والايسر لمدينة الموصل".

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