انخفاض بدرجات الحرارة مع أمطار وثلوج.. تعرف على حالة الطقس للأيام المقبلة

2021/01/23 | 17:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

توقع المتنبئء الجوي، صادق عطية، السبت، اجواء باردة وممطرة وباردة خلال الايام المقبلة، مشيرا الى هطول الثلوج في المناطق الشمالية.

وقال عطية، في منشور على صفحته بالفيسبوك، تابعته / المعلومة /،إن “حالة جوية تبدأ بوادرها بتحول الرياح الى جنوبية شرقية نشطة السرعة يوم الاربعاء، بتأثير اندفاع منخفض جوي جبهوي من البحر المتوسط”.

وأضاف، “طبقا لتوقعات نماذج الطقس، فإن تأثير هذا المنخفض الضعيف، سيكون يومي الخميس والجمعة وتتركز الامطار على مدن شمال وغرب ووسط البلاد، مع فرص هطول ثلجي يشمل مناطق من السليمانية وشمال اربيل ودهوك، ربما تصل للمناطق المنخفضة في السليمانية”.

وأشار الى أنه “يعقب عبور هذا المنخفض في بداية الاسبوع المقبل، انخفاض بدرجات الحرارة ستشهده كافة المدن، بعد ان تبدأ ارتفاعها التدريجي بعد غدٍ ، الاثنين “. انتهى25س

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