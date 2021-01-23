المالية النيابية: الأموال التي ستستقطع من بعض مواطن الترف بمؤسسات الدولة سيتم تحويلها إلى القرار الخاص بالعقود

2021/01/23 | 17:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكدت اللجنة المالية النيابية، ان الأموال التي ستستقطع من بعض مواطن الترف بمؤسسات الدولة سيتم تحويلها إلى القرار 315 الخاص بالعقود.وأشارت اللجنة الى انها تحمل رؤية فنية بشأن القرار 315.وكانت اللجنة اكدت في تصريح صحفي مساء امس، انها بانتظار جواب وزارة المالية بشأن تخصيصات قرار 315 الخاص بالعقود،./انتهى7

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