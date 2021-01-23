الجيل الجديد يطالب باستضافة بارزاني في برلمان الإقليم لهذا السبب

2021/01/23 | 17:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية…

طالب القيادي في حراك الجيل الجديد ريبوار محمد، السبت، باستضافة رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني لكشف تفاصيل الاجتماعات التي حدث مع وزير الدفاع التركي أثناء زيارته الأخيرة إلى الإقليم.

وقال محمد لوكالة /المعلومة/ إنه “من غير المنطقي أن يصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهدد بشن عملية عسكرية في قضاء سنجار، وذلك بعد يومين فقط من زيارة وزير دفاعه إلى أربيل”.

وأضاف أنه “سنطالب باستضافة بارزاني في برلمان الإقليم، وذلك للكشف عن التدخلات التركية، وأسباب عدم الرد عليها، وحقيقة وجود اتفاق مع أنقرة يسمح لها بالتوغل وشن عملية عسكرية في سنجار”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد هدد يوم أمسي بشن عملية عسكرية في قضاء سنجار، وذلك لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني.



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