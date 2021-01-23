اندلاع حريق في مؤسسة خيرية وسط كربلاء (فيديو)

2021/01/23 | 17:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، باندلاع حريق في

مؤسسة الاخاء الخيرية وسط كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "حريقاً اندلع في الطابق

العلوي للمؤسسة ناتج عن احتراق مولّدة

كهربائية".

واوضح المصد

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