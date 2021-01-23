العراق يسجل 4 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/23 | 17:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 4 وفيات و778 إصابة جديدة بكورونا، اضافة الى تسجيل 1546 حالة شفاء.

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