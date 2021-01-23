بالوثائق.. عمليات بغداد تحذر من هجمات إنتحارية وتحدد المناطق المستهدفة

2021/01/23 | 17:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حصل “النور نيوز” على وثائق صادرة من قيادة عمليات بغداد، حذرت فيها من هجمات انتحارية تستهدف مناطق محددة من العاصمة، فيما أشارت الى دخول 15 انتحاري.

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