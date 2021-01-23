كردستان تسجل وفاة واحدة و49 إصابة جديدة بكورونا

2021/01/23 | 17:48 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، اليوم السبت، تسجيل وفاة واحدة و49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “أجرت 3144 فحصاً للكشف عن الفيروس، من مجموع 1022740 فحص أجري حتى الآن”، مشيرة الى انه “توزعت الإصابات الـ49 الجديدة (أربيل 3، …

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