2021/01/23 | 17:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | وزارة الصحة تعلن تسجيل 4 وفيات و774 اصابة بكورونا خلال 24 ساعة

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